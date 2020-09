Solo film inclusivi agli Oscar: “Disgrazia per artisti” (Di giovedì 10 settembre 2020) L’Academy di Hollywood ha stabilito nuovi requisiti per la partecipazione agli Oscar: i film inclusivi. La decisione divide l’opinione pubblica. L’Academy di Hollywood ha stabilito dei nuovi requisiti per i lungometraggi che potranno essere candidati all’Oscar come miglior film: dovranno essere film inclusivi. La novità riguarda il necessario rispetto di alcuni criteri. L’intento è di favorire una rappresentanza più equa di origine, genere, orientamento sessuale e disabilità agli Oscar. Dunque i nuovi film, per poter essere candidati all’Oscar, dovranno rispettare almeno due dei suddetti criteri per poter essere accettati. ... Leggi su bloglive

Corriere : Polemica sugli Oscar: dal 2024 saranno premiati solo i film inclusivi - renatobrunetta : Il #bonusvacanze fa flop, è stato speso solo il 10% del fondo. Il Governo la smetta di giocare e proponga riforme c… - MBattistina : RT @MinistroEconom1: Non vorrei creare fastidio ne imbarazzo al bravissimo attore Pierfrancesco Favino, pertanto invito tutti a recarsi al… - quokkina : RT @MinistroEconom1: Non vorrei creare fastidio ne imbarazzo al bravissimo attore Pierfrancesco Favino, pertanto invito tutti a recarsi al… - CLAUDIOMARTANO2 : RT @MinistroEconom1: Non vorrei creare fastidio ne imbarazzo al bravissimo attore Pierfrancesco Favino, pertanto invito tutti a recarsi al… -