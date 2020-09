Soleil Stasi: "Iannone? Ho pensato che da me volesse visibilità" Lui risponde: "Allibito" (Di giovedì 10 settembre 2020) Nuovo amore decisamente infranto quello che alcuni avevano ipotizzato stesse nascendo tra Soleil Stasi e il pilota Andrea Iannone, paparazzati insieme nei giorni scorsi in Sardegna mentre pranzavano insieme, prima di rientrare insieme a Milano. L'ultima uscita di lei, tuttavia, ha tolto ogni dubbio sul presunto feeling che si poteva ipotizzare si fosse creato tra i due, con tanto di replica piccata di Iannone via social.Ma partiamo dal principio. Soltanto poche ore fa, Soleil Stasi avrebbe dichiarato: "Andrea Iannone? Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen Rodriguez e con Giulia De Lellis. Sarà anche interessante fisicamente, ma non c’è feeling ... Leggi su blogo

