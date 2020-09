Soleil Sorge smetisce categoricamente il flirt con Andrea Iannone (Di giovedì 10 settembre 2020) Soleil Sorge e Andrea Iannone erano stati pizzicati insieme in vacanza e le voci di gossip avevano ipotizzato che tra i due stava nascendo l’amore. Invece sui social Soleil Sorge avrebbe dichiarato: “Andrea Iannone? Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen Rodriguez e con Giulia De Lellis. Sarà anche interessante fisicamente, ma non c’è feeling e io non ho mostrato interesse. E poi, per rispetto del passato, non sarei mai stata con uno che è stato con la mia ex cognata”. Queste parole non sono state gradite da Iannone che sempre sui social ha scritto: “Da anni continuo a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò ... Leggi su musicaetesti.myblog

