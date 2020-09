Small World of Warcraft, il gioco da tavolo dell'MMO Blizzard, è ora disponibile (Di giovedì 10 settembre 2020) Days of Wonder è fiera di annunciare che da oggi Small World of Warcraft è disponibile nei negozi fisici e online. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Small World® of Warcraft® è un nuovo gioco da tavolo che combina il sistema di gioco di Small World alla pluriacclamata ambientazione di Warcraft® creata da Blizzard Entertainment. Il gioco è ambientato nel mondo fantasy noto come Azeroth, dove le razze di Alleanza e Orda (che includono Orchi, Nani, Troll e Worgen) si sfidano in un conflitto eterno di dimensioni epocali.In ... Leggi su eurogamer

