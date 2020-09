Sky - Roma-Milik, Fienga punta i piedi: eccessiva la richiesta del Napoli, la situazione (Di venerdì 11 settembre 2020) La Roma continua a guardare Arek Milik come possibile sostituito di Dzeko qualora il bosniaco dovesse lasciare la capitale. Leggi su tuttonapoli

SkyTG24 : #Roma, avvistati cinghiali per le strade del quartiere Aurelio - SkyTG24 : Omicidio Colleferro, la famiglia di Willy Monteiro: “Venite al funerale in maglia bianca” - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Roma, Florenzi vicino al Paris Saint-Germain Operazione in prestito con diritto di riscatto L'age… - tuttonapoli : Sky - Roma-Milik, Fienga punta i piedi: eccessiva la richiesta del Napoli, la situazione - Fprime86 : RT @SkySport: Roma, Friedkin ha incontrato Fonseca e la squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Roma

Sky Sport

Stanno cambiando le carte in tavola tra Napoli e Roma, con i due club che in queste ultime settimane hanno parlato di diversi giocatori, da Milik a Veretout passando per Cengiz Under. Proprio il gioca ...Durante la trasmissione Sky “Calciomercato – L’originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio, ha spiegato che nella trattativa per portare Milik alla Roma, non ci sarà più Cengiz Under. La Roma, dopo ...