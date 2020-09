Simone Bolognesi, il primo fidanzato italiano di Belen: 'Faceva la cubista a Riccione, poi...' (Di giovedì 10 settembre 2020) Ora, chiusa definitivamente la storia, Belen sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad Antonio Spinalbese ., fonte TODAY, DiLei , Leggi su blitzquotidiano

zazoomblog : Simone Bolognesi chi è l’ex di Belen ora protagonista a Uomini e Donne: età e lavoro - #Simone #Bolognesi #Belen - italiaserait : Simone Bolognesi, chi è l’ex di Belen ora protagonista a Uomini e Donne: età e lavoro - tuttouomini : Chi è Simone Bolognesi primo fidanzato di Belen Rodriguez e Uomini e donne - - infoitcultura : A Uomini e Donne arriva Simone Bolognesi, il primo fidanzato italiano di Belén Rodriguez - infoitcultura : Simone Bolognesi, Uomini e Donne: fu il primo fidanzato di Belen, la storia -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Bolognesi

Simone Bolognesi e Belen hanno fatto coppia per due anni subito dopo l’arrivo di lei in Italia. Lui rivela: “Faceva la cubista a Riccione”. Simone Bolognesi, il primo fidanzato italiano di Belen Rodri ...Non è nuovo alla trasmissione Uomini e Donne Simone Bolognesi, imprenditore romagnolo di 41 anni. 9 anni fa aveva corteggiato Giulia Montanarini che ai tempi divideva il trono con Teresanna Pugliese.