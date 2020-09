Silvio Berlusconi: “L’esperienza più terribile della mia vita” – VIDEO (Di giovedì 10 settembre 2020) Le scioccanti dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla sua lotta al Coronavirus: le preoccupazioni del Cavaliere. Silvio Berlusconi aveva deciso di trascorrere il periodo del lockdown a Nizza, lasciando l’Italia mentre era ancora possibile farlo e facendo una corposa donazione all’ospedale San Raffaele di Milano. Si è detto moltissimo in questi giorni sulla grande prudenza mantenuta da Silvio Berlusconi al fine di proteggere … L'articolo Silvio Berlusconi: “L’esperienza più terribile della mia vita” – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

fanpage : “Il mio tampone risultato positivo, mi hanno detto i medici, era il numero uno per carica virale. Questa è la confe… - Agenzia_Ansa : #Silvio #Berlusconi dall'ospedale definisce il #coronavirus una 'infernale malattia' #ANSA - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - IlCastiga : RT @Libero_official: 'Se non fosse stato Silvio #Berlusconi, sarebbe morto nell'Rsa'. #FdI contro la consigliera del #Pd #Rozza https://t.… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: #carmelarozzafacagare 'Se non fosse stato Berlusconi, sarebbe morto'. La piddina fuori controllo -