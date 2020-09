Sileri: 'Ottimisti ma realisti, il vaccino non arriverà prima di giugno 2021 (Di giovedì 10 settembre 2020) "Sul vaccino sono ottimista, ma sono realista e dico che non vi sarà prima della metà del 2021". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, spiegando che "la normalità si avrà qualora il ... Leggi su globalist

Roma, 10 set. (askanews) – “Sul vaccino sono ottimista, ma sono realista e dico che non vi sarà prima della metà del prossimo anno”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute,ai microfon ...I tempi per il vaccino anti-Covid si allungano. In Italia non arriverà entro la fine dell’anno e nel mondo non avrà una copertura totale prima del 2022. Le due previsioni vengono date dal viceministro ...