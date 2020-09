Si fa cedere la casa da un anziano e poi lo avvelena: badante agli arresti domiciliari (Di giovedì 10 settembre 2020) Una badante 46enne, residente in provincia di Torino, è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio per aver avvelenato un anziano di cui si prendeva cura. Una donna di 46 anni, di origine peruviana, ma residente in bassa Valsusa, in provincia di Torino, è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dai … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

