Sgominata nel Reggino una banda rom specializzata in truffe, furti, estorsioni (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - Associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione di delitti contro il patrimonio. Questa l'accusa contestata a vario titolo nell'ambito di una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, scattata questa mattina all'alba, in esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di numerose persone dedite a truffe, furti, estorsioni, ricettazioni e riciclaggi, nonché contro la fede pubblica, l'ambiente ed in materia di stupefacenti, aggravati dalla disponibilità di armi. Le indagini dei militari dell'Arma avrebbero messo in luce l'attività di un gruppo criminale attivo nel territorio di Ardore e Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, riconducibile ad elementi appartenenti alle comunità rom locali, storicamente radicate ... Leggi su agi

matteosalvinimi : ??Sgominata a Palermo una banda di trafficanti di esseri umani: organizzava partenze dall’Africa ma anche fughe dai… - Agenzia_Italia : Sgominata nel Reggino una banda rom specializzata in truffe, furti, estorsioni - soloio0509 : RT @Teresat14547770: Immigrazione, Matteo Salvini: 'Sgominata banda di 14 trafficanti legata al caso Diciotti, orgoglioso di andare a proce… - Nino_Morabito : RT @Legambiente: Campania. Sgominata una rete di #bracconieri. Contestati i reati di associazione a delinquere, ricettazione e furto venato… - Esitusavais : RT @matteosalvinimi: ??Sgominata a Palermo una banda di trafficanti di esseri umani: organizzava partenze dall’Africa ma anche fughe dai cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgominata nel Sgominata nel Reggino una banda rom specializzata in truffe, furti, estorsioni AGI - Agenzia Giornalistica Italia DIETRO LE QUINTE/ L’asse Gelmini-Calenda fa infuriare Renzi

Alcune mosse al centro spaventano Matteo Renzi, dato che mettono a rischio il disegno che ha portato alla nascita di Italia Viva L’ingorgo al centro è previsto per ottobre, quando si saranno spenti gl ...

Operazione antiriciclaggio a Imperia: 10 arresti

Operazione da stamattina all’alba in provincia di Imperia. I carabinieri del colonnello Pier Luigi Giglio hanno sgominato un’organizzazione che si è macchiata di reati finanziari: riciclaggio in parti ...

Alcune mosse al centro spaventano Matteo Renzi, dato che mettono a rischio il disegno che ha portato alla nascita di Italia Viva L’ingorgo al centro è previsto per ottobre, quando si saranno spenti gl ...Operazione da stamattina all’alba in provincia di Imperia. I carabinieri del colonnello Pier Luigi Giglio hanno sgominato un’organizzazione che si è macchiata di reati finanziari: riciclaggio in parti ...