Sex Education 3, ripartono le riprese: il cast nel video speciale di Netflix (Di giovedì 10 settembre 2020) Il cast di Sex Education 3 si prepara al ritorno sul set per le riprese della nuova stagione di una delle serie tv più amate di Netflix. In un video condiviso sui social vediamo il cast di Sex Education 3 che si prepara al ritorno sul set per le riprese della terza stagione della serie Netflix. Nel mese di gennaio, quando ancora si pensava che il 2020 potesse essere un'annata discreta, gli utenti Netflix si sono goduti la seconda stagione di Sex Education. Otto episodi divorati nel giro di pochi giorni e la voglia di vederne di nuovi il prima possibile. Sotto questo aspetto, la pandemia globale non ha aiutato ed ha costretto la crew della serie Netflix a far slittare le ... Leggi su movieplayer

gigidek87 : RT @NetflixIT: Notizie da dare urlando: IL CAST DI SEX EDUCATION È SUL SET DELLA TERZA STAGIONE ??] - simoneruvioli : RT @NetflixIT: Notizie da dare urlando: IL CAST DI SEX EDUCATION È SUL SET DELLA TERZA STAGIONE ??] - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sex Education 3, ripartono le riprese: il cast nel video speciale di Netflix - realbalzano : RT @NetflixIT: Notizie da dare urlando: IL CAST DI SEX EDUCATION È SUL SET DELLA TERZA STAGIONE ??] - itsmemartiz : RT @NetflixIT: Notizie da dare urlando: IL CAST DI SEX EDUCATION È SUL SET DELLA TERZA STAGIONE ??] -