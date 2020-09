Serie D, la Coppa Italia viene rinviata: si giocherà nel 2021/22 (Di giovedì 10 settembre 2020) Niente Coppa Italia per la Serie D. La categoria dei dilettanti ha deciso di rinviare la competizione alla stagione 2021/22 in attesa di avere un quadro più chiaro dopo che l'emergenza Coronavirus ha completamente stravolto i piani degli ultimi mesi.COMUNICATOLo ha reso noto la Lega Nazionale Dilettanti con una nota: "La Coppa Italia Serie D è ufficialmente rinviata alla stagione 2021/2022. La decisione è scaturita dalla necessità di attendere gli esiti dei procedimenti presso la giustizia sportiva che definiranno nei prossimi giorni la composizione degli organici professionistici e di conseguenza della Serie D. Il Dipartimento Interregionale della LND ha così disposto il rinvio della ... Leggi su itasportpress

sscnapoli : ?? | #CoppaItalia, via il 23 settembre. Entreremo in gioco a partire dagli ottavi come testa di serie ??… - forumJuventus : ?? Sorteggi Coppa Italia 2020/21 ?? Juve nella parte del tabellone con Milan e Inter ?? - ItaSportPress : Serie D, la Coppa Italia viene rinviata: si giocherà nel 2021/22 - - FiorentinaUno : UFFICIALE, Serie D, Coppa Italia di categoria rinviata alla stagione 2021/2022 - Bisceglie24 : La @LegaDilettanti cancella la Coppa Italia di Serie D -