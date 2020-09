Serie C, presentato il nuovo logo. Ghirelli: “Prossimo campionato sarà della rinascita” (Di giovedì 10 settembre 2020) Intervenuto in occasione della presentazione del nuovo logo del campionato di Serie C, il presidente Francesco Ghirelli ha parlato del prossimo campionato e della difficile situazione che sta affrontando l'Italia del pallone anche in ottica coronavirus.Ghirelli: logo e prossimo campionato"Il prossimo per la Lega Pro sarà il campionato della rinascita. Veniamo da un momento in cui abbiamo messo in discussione le nostre priorità. La Serie C è stata la prima a fermarsi nel rispetto della salute, una decisione sacrosanta. Le persone hanno paura a tornare negli stadi", ha affermato Ghirelli. "Il calcio ... Leggi su itasportpress

