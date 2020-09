Selvaggia Lucarelli ironica: “Ceppo Covid viene dalle ostriche, ecco perché tanti positivi ricchi” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Ah ma quindi il nuovo ceppo Covid arriva dalle ostriche, ecco perché quest’estate si sono ammalati tanti ricchi”. Questo il tweet sarcastico di Selvaggia Lucarelli, che commenta in questo modo la notizia della positività al coronavirus di Aurelio De Laurentiis. Il produttore e presidente del Napoli aveva giustificato i suoi malesseri degli scorsi giorni attribuendoli a un’indigestione di ostriche, salvo poi scoprire di avere il Covid-19. Leggi su sportface

stanzaselvaggia : “Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: vi racconto la triste e travagliata vicenda di quei due youtuber finalmente co… - VittorioSgarbi : Selvaggia Lucarelli: una inacidita pettegola. - VittorioSgarbi : Andrea Scarsi e Selvaggia Lucarelli: due beccamorti ossessionati dall’età. - gianni87605522 : RT @Michele_Arnese: NUOVO ACQUISTO DI FORMIGLI A PIAZZAPULITA (LA7) Ha ingaggiato Selvaggia Lucarelli. «Sì, che si affiancherà a Tito Boer… - marielSiviglia : Buono a sapersi : boicotto @PiazzapulitaLA7 Dipendesse da me, la signora Selvaggia Lucarelli sarebbe a produrre in… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

LiberoQuotidiano.it

Vanessa Incontrada presa di mira dopo il red carpet a Venezia. Ma Selvaggia non ci sta e prende le parti della diva e paladina del “body positive”. Dopo un red carpet da urlo a Venezia Vanessa Incontr ...Jack Vanore Vs Selvaggia Lucarelli dopo le ultime dichiarazioni via social della giornalista: “Aggressori di Willy come i tronisti? Scusati!” Solo nei giorni scorsi avevamo portato alla ribalta il fat ...