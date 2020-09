Secondo Bob Woodward, Trump sapeva della pericolosità del coronavirus fin da febbraio (Di giovedì 10 settembre 2020) (foto: Doug Mills/Pool/Getty Images)In un’intervista rilasciata a Bob Woodward – il famoso giornalista statunitense autore dell’inchiesta sul Watergate, oggi 77enne – il presidente Donald Trump ha ammesso di essere stato informato della pericolosità e della letalità del coronavirus ben prima dell’arrivo della pandemia negli Stati Uniti, ma di averle volutamente minimizzate in pubblico per non diffondere panico nella popolazione. Le rivelazioni fanno parte dell’ultimo libro scritto da Woodward, Rage, e sono state diffuse in anteprima alla stampa per promuoverne l’uscita (non è stata ancora fissata una data). Woodward, a partire da dicembre 2019 fino a luglio 2020, ha intervistato ... Leggi su wired

