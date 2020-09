Seconda ondata, la Spagna più colpita tra i Paesi Ue: 260 infezioni ogni 100mila abitanti. L’Italia ne registra 32, la Germania 21 (Di giovedì 10 settembre 2020) Con l’aumento delle infezioni da coronavirus in gran parte dell’Europa, un paese si distingue su tutti. E non è l’Italia. La Spagna questa settimana è diventata il primo stato dall’Ue a registrare più di mezzo milione di casi dall’inizio dell’epidemia. Negli ultimi 14 giorni, ha registrato 260 infezioni ogni 100.000 abitanti, il doppio del livello in Francia, il prossimo paese più colpito del continente. L’Italia con 32 si colloca nella parte bassa della classifica, dopo averla guidata per mesi. Il nostro Paese soffre meno dell’Inghilterra (39) ma più della Germania (21). Il dato è stato elaborato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ... Leggi su ilfattoquotidiano

LaStampa : Città e quartieri, quasi tutti ebrei ultra-ortodossi e arabi, sono stati chiusi per la seconda ondata di coronaviru… - Internazionale : L’Europa può frenare la prossima ondata di pandemia? L’articolo di Science. - HuffPostItalia : Alberto Zangrillo: 'Non credo nella seconda ondata' - Noovyis : (Seconda ondata, la Spagna più colpita tra i Paesi Ue: 260 infezioni ogni 100mila abitanti. L’Italia ne registra 32… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Seconda ondata, la Spagna più colpita tra i Paesi Ue: 260 infezioni ogni 100mila abitanti. L’Italia ne registra 32, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda ondata Seconda ondata, la Spagna più colpita tra i Paesi Ue: 260 infezioni ogni 100mila abitanti Il Fatto Quotidiano Covid19, a Cagliari esauriti i posti di terapia intensiva per i malati

A Cagliari è stato deciso di aprire la seconda terapia intensiva all’ospedale Santissima Trinità, unico presidio Covid-19 nel capoluogo della Sardegna, per i pazienti affetti dal coronavirus, mentre s ...

Innovazione sociale in Italia, questa sconosciuta

È iniziata una corsa contro il tempo a chi costruisce le piste ciclabili più ingombranti, a chi elargisce più bonus per macchine ecologiche e monopattini. Purtroppo nessuno ha capito che non serve a n ...

A Cagliari è stato deciso di aprire la seconda terapia intensiva all’ospedale Santissima Trinità, unico presidio Covid-19 nel capoluogo della Sardegna, per i pazienti affetti dal coronavirus, mentre s ...È iniziata una corsa contro il tempo a chi costruisce le piste ciclabili più ingombranti, a chi elargisce più bonus per macchine ecologiche e monopattini. Purtroppo nessuno ha capito che non serve a n ...