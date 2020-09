Se la Ferragni parla di politica ci fa solo bene (Di giovedì 10 settembre 2020) Partiamo subito eliminando ogni dubbio su un tema scottante: se Chiara Ferragni si occupa di temi sociali non fa bene, fa benissimo: alla sua audience, fatta prevalentemente di giovani (e soprattutto donne), che possono avvicinarsi a temi di attualità politica; ai suoi sponsor, brand che la prendono come riferimento per le proprie campagne e che possono aderire ai valori che lei esprime e in cui loro si riconoscono; a lei stessa, perché le permette di cambiare il proprio paradigma e di rinnovarsi in un momento in cui gli influencer necessitano di riadattarsi ai tempi. Gli influencer sono infatti utenti seguiti da milioni di persone, prevalentemente in virtù di un’aggregazione tematica: esistono influencer nel mondo della moda, del beauty, perfino dei servizi (turistici, personali e di altro tipo), e ormai ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Se la Ferragni parla di politica ci fa solo bene - Dagherrotipo1 : RT @HuffPostItalia: Se la Ferragni parla di politica ci fa solo bene - EloinFirenze : RT @HuffPostItalia: Se la Ferragni parla di politica ci fa solo bene - HuffPostItalia : Se la Ferragni parla di politica ci fa solo bene - squilibrioxxx : Ferragni parla di cultura fascista in riferimento all' omicidio di Willy La cultura comunista dev'essere quella di… -