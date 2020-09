Scuolabus a due piani si schianta contro un ponte: feriti quasi 20 bambini, tre sono gravi (Di giovedì 10 settembre 2020) Brutto incidente ad un autobus a due piani che trasportava gli alunni di una scuola : accade nell'Hampshire, dove il mezzo ha colpito un ponte ed è stato quasi scoperchiato dall'impatto, avvenuti su ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Scuolabus due La soluzione della ministra: "Finestrini aperti sugli scuolabus anche d'inverno" Oggi Scuola Il ponte chiude per "fessure" Non passa nemmeno lo scuolabus

Non si passa. Da ieri anche dal ponte sul Serio che unisce Casale Cremasco con Sergnano i mezzi che superano i 3.500 chili non potranno più transitare. Il divieto è arrivato ai comuni interessati solo ...

Incidente scuolabus | pullman carico di strudenti colpisce ponte | FOTO

Incidente scuolabus, il mezzo con diversi studenti di varie età a bordo va a sbattere contro un ponte ferroviario, il bilancio dello scontro. Un incidente stradale che ha coinvolto uno scuolabus ha po ...

