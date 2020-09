Scuola, solo nel Lazio mancano 9mila aule. Il presidente dei presidi: «Riaprire il 14? Il governo sottovaluta il problema» – L’intervista (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembre «Siamo scontenti e insoddisfatti, chi non lo sarebbe?». Insomma, ormai è deciso: il 14 settembre la Scuola ripartirà in (quasi) tutta Italia. Ieri, 9 settembre, l’annuncio in conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che ha voluto così spegnere le polemiche crescenti degli ultimi giorni in vista della riapertura. Eppure c’è chi non è pienamente soddisfatto per questa ripartenza. Dopo le dichiarazioni dell’assessore alla Scuola della Regione Lazio Claudio Di Berardino – «solo nel Lazio 9mila studenti sono senza aule» -, anche Mario Rusconi, ex preside, presidente ... Leggi su open.online

CarloCalenda : I nostri figli tornano a scuola grazie al lavoro straordinario di Presidi e insegnanti sostanzialmente abbandonati… - CarloStagnaro : Sulla farsa dei banchi il governo può prendersela solo con se stesso (e con Arcuri) - sbonaccini : Patto per il lavoro e il clima, sanità e scuola: le priorità per ripartire. L’ho detto a Cesenatico all’assemblea d… - GiovanniRota52 : RT @JohannesBuckler: La fate facile voi. Basta nascere da una bella famiglia, in un bel quartiere, pochi problemi di soldi, una bella scuol… - Ilsognatore13 : RT @GiuseppePalma78: La classe dirigente di questo Paese, quantomeno fino agli anni Settanta, iniziava la scuola a ottobre e la finiva a ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola solo Indagine Cisl sul rientro a scuola: solo 18 mettono arredi al 1° posto, 595 chiedono docenti e Ata in più Orizzonte Scuola Alunno positivo, cosa succede

Ma cosa succede se uno studente è positivo? Dovessero insorgere i sintomi del Coronavirus a scuola, l’alunno verrà isolato e assistito da un adulto con la mascherina. Verrà subito avvisata naturalment ...

Adesso basta dire che i bulli sono i ragazzi!

Anche i ragazzi vivono nel contesto culturale inquieto che caratterizza la società odierna e che sono stati gli adulti a creare. No quindi alla generalizzazione che considera i minori gli attori princ ...

Ma cosa succede se uno studente è positivo? Dovessero insorgere i sintomi del Coronavirus a scuola, l’alunno verrà isolato e assistito da un adulto con la mascherina. Verrà subito avvisata naturalment ...Anche i ragazzi vivono nel contesto culturale inquieto che caratterizza la società odierna e che sono stati gli adulti a creare. No quindi alla generalizzazione che considera i minori gli attori princ ...