Scuola | il Governo stanzia 39 milioni per sanificare le aule che il 20 e 21 settembre ospiteranno i seggi elettorali

Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Giuseppe Conte e dei ministri Lamorgese e Azzolina, ha approvato un decreto-legge che introduce "disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni". "In considerazione della situazione pandemica – fa sapere Palazzo Chigi – e del rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, il testo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di ...

