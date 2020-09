Scuola, gli istituti di Roma senza mascherine chiedono ai ragazzi di portarle da casa (Di giovedì 10 settembre 2020) A quattro giorni dall'inizio delle lezioni, mancano oppure basteranno per meno di una settimana. L'Ufficio scolastico regionale: "Sono disponibili, ma ci sono problemi nelle consegne". E ciascuno si arrangia come può Leggi su repubblica

matteosalvinimi : ?? Roma, protesta dei parlamentari della Lega contro il vergognoso caos del governo sulla scuola. Mancano aule, man… - gaiatortora : Sarebbe bello se i ragazzi potessero tornare a scuola senza questa angoscia che gli stiamo riversando... - CarloCalenda : Vediamo Valerio. @Azione_it è stata la prima (ottobre) a a chiedere un massiccio investimento in persone e mezzi su… - CristinaMagGis : @Kapparar1 Che schifo. Sono contenta di non dover andare a scuola e di non avere figli piccoli in questo momento. N… - LauraL07620640 : @Sabinella81 @AzzolinaLucia Figurarsi poi finestre aperte quanti di loro avranno poi i sintomi e faranno tamponi a… -