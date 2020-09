Scuola: Gelmini, 'dopo lockdown disabili ancora destabilizzati' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - “In questi giorni i nostri ragazzi stanno tornando tra i banchi. È un ritorno a Scuola difficile, complicato, con regole nuove, con il distanziamento sociale, con un governo che non è stato in grado di tranquillizzare studenti e famiglie con linee guida certe. Ma in questi giorni ci sarà anche uno scandalo nello scandalo. Alla prima campanella circa 170mila ragazzi diversamente abili -il 59% del totale- troveranno ad attenderli insegnanti di sostegno mai visti prima. Questo il frutto avvelenato della girandola impazzita di maestri e professori che il ministero dell'Istruzione non è stato in grado di gestire e governare. A farne le spese, come sempre, i più deboli. Colpiti dal lockdown, ulteriormente destabilizzati da questo ritorno a Scuola. Il ... Leggi su iltempo

