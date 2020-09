Scuola, flop delle chiamate veloci dei docenti. Pasticcio precari (Di giovedì 10 settembre 2020) Il nuovo sistema della chiamata veloce dei docenti che avrebbe dovuto dare linfa alle assunzioni nella Scuola, si è rivelato un flop. La procedura che avrebbe consentito agli iscritti nelle graduatorie (GAE e vecchi Concorsi) di scegliere una Regione diversa da quella di iscrizione per accedere ai posti disponibili per il ruolo non ha prodotto i risultati sperati. Secondo i numeri forniti da Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della Scuola Anief, il nuovo sistema ha fatto emergere solo 6.000 immissioni in ruolo rispetto ai più di 40.000 posti vacanti. Il problema principale? Il vincolo quinquennale che, proprio a decorrere da questo anno scolastico, obbliga i docenti immessi in ruolo a rimanere per cinque anni nella Scuola assegnata, senza possibilità di ... Leggi su quifinanza

Ai nastri di partenza, sembra di essere già al “si salvi chi può”. Tra ritardi, incognite e polemiche, la scuola è pronta a ripartire. Pronta si fa per dire, perché c'è un'unica certezza: quella dei n ...

Salvini è un mezzo flop: la piazza non si riempie

Il leader della Lega non ripete il miracolo di un anno fa in Santa Maria delle Carceri. Eppure ora i sondaggi sono incoraggianti. Ceccardi: "La Toscana è contendibile" PRATO. «Dispiace che a quest’ora ...

