Scuola, Ecoitaliasolidale: ‘220 milioni di mascherine al mese produrranno 84 tonnellate di rifiuti al giorno, dal Governo nessun programma di raccolta e smaltimento’ (Di giovedì 10 settembre 2020) «Ormai siamo alla vigilia della riapertura delle scuole ed il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha informato in Senato che l’Italia è l’unico Paese in Europa e nel mondo che metterà a disposizione 11 milioni di mascherine al giorno per studenti e personale scolastico, informativa confermata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Che fine faranno tutte queste mascherine, peraltro monouso, una volta utilizzate e come verranno raccolte neanche una parola». E’ quanto sostiene in una nota Piergiorgio Benvenuti, responsabile delle politiche ambientali di Forza Italia a Roma e Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale. «Le mascherine quindi saranno obbligatorie a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

