Scuola e Covid: il 50% personale ha fatto test, 13mila i positivi (Di giovedì 10 settembre 2020) Il dato, diffuso dal Tg1, non tiene conto dei 200mila tra docenti e non docenti del Lazio in quanto la regione sta operando in maniera autonoma Leggi su repubblica

Quasi la metà del personale della scuola si è sottoposto al test sierologico per il Covid-19. Si tratta di circa 500mila persone tra docenti e non insegnanti. Di questi, il 2,6 per cento è risultato p ...

