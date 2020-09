Scuola: «Deroga sulla spesa per le assunzioni a tempo determinato nella materna» (Di giovedì 10 settembre 2020) L’annuncio del presidente dell’Anci Decaro: «Il governo ha dato risposta alla nostra richiesta, via libera nel Consiglio dei ministri» Leggi su ilsole24ore

paolocoa : FQ-Scuola, il governo concede la deroga per le assunzioni a tempo determinato. Decaro: “Il tetto di spesa sarebbe s… - FranceskoNew : @paola_vad @GuidoCrosetto E infatti! Mica si discute delle linee guida del @MIsocialTW! Banchi rotabili e #deroga p… - infoitinterno : Scuola, il governo concede la deroga per le assunzioni a tempo determinato - CorriereQ : Scuola: gli studenti scendono in piazza. Ok a deroga assunzioni a tempo determinato - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola, gli studenti scendono in piazza. Ok a deroga assunzioni a tempo determinato #ANSA -