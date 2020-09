Scuola: da Cdm ok a dl sanificazione dopo voto (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato un decreto legge che stanzia fondi per la sanificazione delle scuole dopo l'appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese e del Ministro dell'istruzione Lucia Azzolina - si legge infatti nella nota diramata dopo il Cdm - ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni". "In considerazione della situazione pandemica e del rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, il testo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 10 set 16:58 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Giuseppe Conte, del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e del ministro dell'Istruzione Lucia Azz ...

Scuola: gli studenti scendono in piazza. Ok a deroga assunzioni a tempo determinato

"L'avevamo detto da tempo: importantissimo fissare le norme ed eseguire gli interventi per rendere sicuro il rientro a scuola dei ragazzi, priorità assoluta, come l'ha definita il governo. Ma se avess ...

