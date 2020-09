Scuola: 13.000 casi di contagi coronavirus tra il personale, non prenderanno servizio (Di giovedì 10 settembre 2020) Quasi il 50% del personale della Scuola, pari a circa 500mila tra docenti e non docenti, ha svolto il test sierologico per il Covid 19 e di questi il 2,6% - cioè circa 13mila persone - è risultato positivo e non prenderà servizio fino a quando il tampone non darà esito negativo Leggi su firenzepost

Teresa02247224 : RT @PossibileIt: -4 giorni all'inizio della #scuola. E mancano 80.000 insegnanti di sostegno. Molti dei problemi emersi durante il #Covid_1… - annak65649009 : RT @PossibileIt: -4 giorni all'inizio della #scuola. E mancano 80.000 insegnanti di sostegno. Molti dei problemi emersi durante il #Covid_1… - FirenzePost : Scuola: 13.000 casi di contagi coronavirus tra il personale, non prenderanno servizio - lorenzog1973 : Caro Direttore @lucfontana, qual è la notizia? 13.000 positivi su 1.000.000 di lavoratori. Meno dei dati rilevati a… - yu_creamy : RT @PossibileIt: -4 giorni all'inizio della #scuola. E mancano 80.000 insegnanti di sostegno. Molti dei problemi emersi durante il #Covid_1… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola 000 Ritorno in classe, 320 milioni per l’edilizia scolastica. Riparto delle somme scuola per scuola. Decreto [PDF] Orizzonte Scuola Airuno: a breve i lavori per riqualificare il parco ''Pizzagalli Magno'', luogo d'incontro

È stato affidato all'ingegner Lorenzo Mazzoleni di Brivio l'incarico per la progettazione degli interventi di riqualificazione dell'area "Pizzagalli Magno" nel centro di Airuno, che il Comune ha ricev ...

Scuola, flop delle chiamate veloci dei docenti. Pasticcio precari

Il nuovo sistema della chiamata veloce dei docenti che avrebbe dovuto dare linfa alle assunzioni nella scuola, si è rivelato un flop. La procedura che avrebbe consentito agli iscritti nelle graduatori ...

È stato affidato all'ingegner Lorenzo Mazzoleni di Brivio l'incarico per la progettazione degli interventi di riqualificazione dell'area "Pizzagalli Magno" nel centro di Airuno, che il Comune ha ricev ...Il nuovo sistema della chiamata veloce dei docenti che avrebbe dovuto dare linfa alle assunzioni nella scuola, si è rivelato un flop. La procedura che avrebbe consentito agli iscritti nelle graduatori ...