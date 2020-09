Scream 5, Neve Campbell sarà di nuovo Sidney Prescott: è ufficiale (Di giovedì 10 settembre 2020) Neve Campbell ha ufficializzato il suo ingresso nel cast di Scream 5 dove riprenderà l'iconico ruolo di Sidney Prescott. Neve Campbell torna nel ruolo di Sidney Prescott in Scream 5: l'attrice dopo mesi di incertezza ha ceduto alle insistenze della produzione e dei fan che la volevano nel nuovo capitolo della saga iniziata nel 1996 da Wes Craven e reso ufficiale il suo ingresso nel cast con un post su Instagram. Da anni il franchise di Scream era rimasto sospeso anche per la tiepida risposta del pubblico a Scream 4 e alla scomparsa del creatore Wes Craven. Nel 2019 si è iniziato a parlare della possibilità di portare sullo schermo ... Leggi su movieplayer

badtasteit : Anche #NeveCampbell nel cast del nuovo Scream! - _Valealizzi_ : RT @lorbooboo: Neve Campbell sarà di nuovo in Scream 5 nei panni di Sidney!!! - cinemaniaco_fb : ?????????????? Neve Campbell nel cast di Scream 5, sarà di nuovo Sidney Prescott! - Scream_Italia : Ciao Sidney! ?? È UFFICIALE: Neve Campbell (Sidney Prescott) sarà in #SCREAM5. - lorbooboo : Neve Campbell sarà di nuovo in Scream 5 nei panni di Sidney!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Scream Neve

Cinematographe.it - FilmIsNow

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ...La notizia era attesa e adesso arriva la conferma in esclusiva da Bloody Disgusting: in Scream 5 Sidney Prescott ci sarà! Scream 5 è il quinto capitolo della saga horror famosissima negli anni ’90, ch ...