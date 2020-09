Scott Pilgrim vs The World, Ubisoft annuncia il ritorno del popolare titolo arcade (Di giovedì 10 settembre 2020) Durante l'evento Ubisoft Foward, la compagnia francese ha annunciato quello che molte persone desideravano con ansia: il ritorno del famoso titolo arcade Scott Pilgrim vs The World: The Videogame.Potete ammirare il reveal trailer qui di seguito:Cosa ne pensate? Contenti del ritorno di Scott Pilgrim?Leggi altro... Leggi su eurogamer

SkepticalNerd : RAGA SONO UNA FAN DI SCOTT PILGRIM STO URLANDO!!! #UbisoftForward - CosmicVero : El Universo me quita mi PC pero me da Scott Pilgrim - TangeCla : La tl che esplode per Scott Pilgrim, che bellezza - tako_amhero : L'annuncio di Scott Pilgrim era tutto quello che volevo da sta live Ubisoft quindi posso tornare a guardare gente che gioca a videogiochi. - _marjomarjo : RT @Burian0: Ubisoft trazendo Scott Pilgrim de volta! -