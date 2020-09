Scanzi: è la destra che alimenta l’odio, quindi Salvini se l’è cercata… (video) (Di giovedì 10 settembre 2020) Chi avvelena la campagna elettorale, chi immette odio nel dibattito politico? Andrea Scanzi, subito approdato nel salotto di Lilli Gruber assieme alla nuova eroina della sinistra salottiera, Elly Schlein, non ha dubbi: la destra naturalmente. Da Lilli Gruber processo alla destra Lui, che ha scritto un libro contro Salvini che si intitola “Il cazzaro verde“, di linguaggio moderato se ne intende. E la Gruber che ti imbastisce nel giorno in cui Salvini viene aggredito a Pontassieve da un’esaltata? Un processo alla destra naturalmente. La vera responsabile del clima d’odio. L’unica e sola responsabile. L’aggressione a Salvini cos’altro sarebbe allora se non la conseguenza di un’atmosfera di tensione creata ad arte dalla ... Leggi su secoloditalia

