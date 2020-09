Scampoli di lana da riciclare? Guarda che meraviglie si possono creare! (Di giovedì 10 settembre 2020) Avete accumulato diversi Scampoli di lana e volete riciclarli per dare vita a qualcosa di veramente unico e originale? Ecco qualche idea meravigliosa. Finti piumini di lana Per realizzare dei finti piumini di lana, avrete bisogno di: Un righello e un paio di forbici Un bastoncino e un pettine Della lana di colore giallo Della carta crespa di colore giallo Del nastro biadesivo Del nastro da fiorista di colore verde. Come realizzare i finti piumini di lana Prendere la lana di colore giallo e iniziare ad arrotolarla sopra un righello, fino a ricoprire tutta la riga. Incollare un pezzo di nastro biadesivo da un lato della lana e con un paio di forbici, tagliare l’altra parte fino in fondo. Rivestire un bastoncino con del nastro da fiorista di ... Leggi su pianetadonne.blog

