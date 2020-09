Sassuolo femminile, presunto caso di positività al COVID-19: il comunicato (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Sassuolo femminile annuncia un caso di presunta positività al Coronavirus: il comunicato del club neroverde presunto caso di positività al Coronavirus nella Prima Squadra del Sassuolo femminile. Il comunicato del club. comunicato – «Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dei test sanitari effettuati come da protocollo, è emerso un caso di presunta positività al COVID-19 di un componente dello staff della Prima Squadra femminile. Il componente dello staff è completamente asintomatico e in attesa di ulteriori approfondimenti è comunque in isolamento domiciliare fiduciario. Si informa ... Leggi su calcionews24

