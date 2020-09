Sardegna, gommone finisce sugli scogli: la modella Galina Fedorova morta annegata (Di giovedì 10 settembre 2020) Sardegna, gommone finisce sugli scogli. È morta per annegamento Galina Fedorova, la modella russa 35enne il cui decesso è avvenuto sabato al largo di Teulada, in Sardegna, durante una gita in gommone con un amico fotografo. Lo ha confermato l’autopsia. Al medico legale il pm ha chiesto di verificare anche se la donna avesse bevuto alcolici. Galina Fedorova, modella russa di 35 anni, è morta per annegamento. La giovane donna è scomparsa sabato scorso al largo di Teulada, nel sud della Sardegna, mentre con un amico fotografo stava facendo una gita in gommone, noleggiato a ... Leggi su limemagazine.eu

ilgiornale : Galina Fedorova è morta sugli scogli a Teulada, Sardegna, nei pressi della base militare Nato, durante una gita in… - vivere_sardegna : In gommone per farsi delle foto: annega modella russa. Materiale sequestrato dalla Procura - Piergiulio58 : Galina Fedorova, la modella russa morta in Sadegna sugli scogli vicino alla base Nato - - infoitinterno : Galina Fedorova, il gommone finisce contro gli scogli in Sardegna: così è morta la modella russa di 35 anni - infoitinterno : Gommone finisce sugli scogli in Sardegna: muore annegata la modella russa Fedorova a 35 anni -