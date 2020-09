"Sapevo tutto ma..." Coronavirus, l'ammissione di Trump: perché ha sminuito i rischi (Di giovedì 10 settembre 2020) Donald Trump era conSapevole della pericolosità del Coronavirus ma non ha fatto niente. Sul capo del Presidente degli Stati Uniti si abbatte una bufera senza precedenti per mano di Bob Woodward, il giornalista del Watergate. La CNN ha diffuso le prime anticipazioni di "Rate", il nuovo libro di Woodward e il miliardario, nonché Presidente USA, ne esce a pezzi: per l'ex capo del Pentagono James Mattis è "pericoloso" e "inadatto" ad essere il commander in chief; per l'ex capo della National Intelligence Dan Coat "continua a coltivare la segreta convinzione, benchè non supportata da prove di intelligence, che Putin abbia qualcosa su Trump. Come altro spiegare il comportamento del presidente?". Ma a suscitare scalpore è la confessione di Trump ... Leggi su iltempo

