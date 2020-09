San Lorenzello, Lavorgna: “Regione dichiari subito stato d’emergenza” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Lorenzello (BN) – Sono giorni difficili quelli che si stanno vivendo a San Lorenzello, splendida comunità titernina, il cui nome è storicamente legato alle pregevole tradizione ceramica. Le fiamme che hanno avvolto – e stanno tutt’ora avvolgendo – il Monte Erbano, hanno generato diffusi sentimenti di rabbia, delusione e forte preoccupazione. Alfredo Lavorgna, vicesindaco di San Lorenzello, prova a fare il punto della situazione in un colloquio telefonico intercorso con la nostra redazione. “La prima cosa da fare ora – spiega Lavorgna – è chiedere immediatamente al governo e alla Regione lo stato d’emergenza. Credo che si tratti di un’iniziativa che potrà essere ... Leggi su anteprima24

AppiaPolis : New post (INCENDIO SAN LORENZELLO, GINO ABBATE (NOI CAMPANI):'RISPETTIAMO L'AMBIENTE E IL NOSTRO TERRITORIO') has b… - TV7Benevento : Noi Campani: nomine territoriali a San Bartolomeo in Galdo, San Lorenzello e Fragneto L’Abate... - puntomagazine : Chiusolo e Parisi: “Ringraziamo amministratori e dirigenti politici che quotidianamente scelgono di aderire al nost… -

Ultime Notizie dalla rete : San Lorenzello Incendio a San Lorenzello: in fiamme ettari di vegetazione Il Mattino CORONAVIRUS, ASL : ” 5 NUOVI POSITIVI “. NEL SANNIO TOCCATA QUOTA 48 CONTAGI

Il report di giovedì 10 Settembre delle ore 12.00 dell ‘ASL fa registrare una impennata di contagi. Siamo a quota 48 positivi al Covid-19 dei quali 45 sono a domicilio, 2 ricoverati all’Ospedale “San ...

Il monte Erbano brucia da tre giorni, il Sindaco di San Lorenzello: “E’ un disastro”

Sono ormai tre giorni che Monte Erbano, che domina la vallata Titernina brucia costantemente sul versante di San Lorenzello, gettando nella paura e nello spavento l’intera comunità laurentina. Proprio ...

Il report di giovedì 10 Settembre delle ore 12.00 dell ‘ASL fa registrare una impennata di contagi. Siamo a quota 48 positivi al Covid-19 dei quali 45 sono a domicilio, 2 ricoverati all’Ospedale “San ...Sono ormai tre giorni che Monte Erbano, che domina la vallata Titernina brucia costantemente sul versante di San Lorenzello, gettando nella paura e nello spavento l’intera comunità laurentina. Proprio ...