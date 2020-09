Saldature vicino a un bosco: denunciato uomo che ha provocato incendio a Reino (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiReino (Bn) – L’8 di settembre il personale della Stazione dei Carabinieri Forestale di San Marco dei Cavoti, dopo aver scambiato utili informazioni con il referente provinciale del Nucleo Informativo Antincendi Boschivi di Benevento, interveniva nell’immediatezza degli eventi presso la località “Murata” in agro nel comune di Reino, dove risultava in atto un pericoloso incendio, suscettibile, a causa della grave situazione di siccità perdurante da numerosi giorni, di determinare conseguenze critiche per le risorse ambientali e le infrastrutture presenti. Le attività investigative immediatamente avviate e gli accertamenti tecnici non ripetibili davano modo di acclarare che l’origine della propagazione delle fiamme risultava innegabilmente da ... Leggi su anteprima24

