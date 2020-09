Sacchi: «Il Milan sta operando bene. Tonali? Siamo prudenti» (Di giovedì 10 settembre 2020) Arrigo Sacchi ha parlato delle mosse finora effettuate dal Milan sul mercato per la prossima stagione: le sue dichiarazioni L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato del Milan ai microfoni di tuttomercatoweb.com a margine del premio Menarini. «Mi sembra che stia operando bene, adesso bisogna che Pioli riesca ad evolversi. Se si vuol fare un calcio di alto livello i riferimenti non possono più essere gli avversari che ti portano dove vogliono loro, ma deve essere il pallone. Tonali è un ragazzo interessante ma Siamo prudenti, lasciamo crescere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L'ex commissario tecnico della Nazionale, Arrigo Sacchi, nel corso della sua intervista ha parlato, tra le altre cose, del nuovo Milan. Arrigo Sacchi, decano degli allenatori italiani, ex mister del M ...