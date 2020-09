Rtl Power Hits Estate: vincono Amoroso e i Boombadash (Di giovedì 10 settembre 2020) In questa nostra estate anomala con la mascherina, tutti distanziati di un metro, tra le poche certezze incrollabili ci sono stati i tormentoni. E Rtl 102.5 Power Hits Estate li ha celebrati in una Arena di Verona completamente vuota, senza pubblico ma strapiena di big della musica italiana. A vincere il premio «Power Hits Estate» è stato il Karoke di Boombadash e Alessandra Amoroso, con la loro «voglia di ballare un reggae in spiaggia» e «voglia di riaverti qui tra le mie braccia», due versi che si annidano nelle menti di chiunque abbia acceso una radio in questi mesi. Cinquanta artisti e 42 esibizioni, per festeggiare le canzoni dell’estate ma anche per dare un messaggio di ripresa della musica. Leggi su vanityfair

