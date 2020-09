RTL 102.5 Power Hits Estate sceglie il tormentone dell'estate: è Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso (Di giovedì 10 settembre 2020) La canzone tormentone dell'estate è stata eletta ieri sera in diretta in un' Arena di Verona spettacolare ma senza pubblico, durante lo show RTL 102.5 Power Hits estate . è ' Karaoke ' dei Boomdabash &... Leggi su leggo

rtl1025 : ?? Sul palco dell'#ArenadiVerona i @BOOMDABASH & @AmorosoOF cantano #Karaoke e vincono il Premio RTL 102.5 Power Hit… - TizianoFerro : Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su… - rtl1025 : Partita ufficialmente la serata finale di Power Hits Estate 2020, in diretta su RTL 102.5, canale 36 del DTT, su… - LaStampa : Triplete dei Boomdabash per il terzo anno consecutivo si portano a casa la statuetta di RTL 102.5 dei Power Hits… - SMSNEWSOFFICIAL : I Boomdabash e Alessandra Amoroso con “Karaoke” sono i vincitori di “RTL 102.5 Power Hits Estate”. Tutti i premiati -