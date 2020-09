Romina Power, quel tradimento ad Al Bano mai dimenticato (Di giovedì 10 settembre 2020) Romina e Al Bano, una storia d’amore e professionale. Ma qual è la verità dei fatti? Ecco perché è finito il loro matrimonio “Felicità è un bicchiere di vino con un panino” cantava la coppia più invidiata degli anni ’80, Romina e Al Bano, lei cantante statunitense e lui artista pugliese. Per anni hanno rappresentato … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

zazoomblog : Romina Power: il cuore che scoppia di gioia per Yari e la compagna - #Romina #Power: #cuore #scoppia #gioia - ne_bih_ja_aaali : RT @silesinger: #prvakafa ? i ?? sa ... Al Bano & Romina Power - Liberta ... - silesinger : #prvakafa ? i ?? sa ... Al Bano & Romina Power - Liberta ... - dedospropios : Felicità - zazoomblog : Romina Power: cappello occhiali da sole e un sorriso che illumina – Foto - #Romina #Power: #cappello #occhiali -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

In principio fu Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco ha affiancato la carriera musicale - che lo porta a esibirsi in tutto il mondo - a quella da agricoltore. E nella sua tenuta nel Brindisino, a ...Ricordo ancora quando, da bambina, vidi esibirsi mio papà Al Bano in uno dei suoi tanti concerti. Rimasi a bocca aperta nel vedere quanto amore avesse il pubblico per lui. Dissi a me stessa: “È incred ...