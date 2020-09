Roma, Zaniolo si opererà in Austria. E ha pensato di lasciare il calcio (Di giovedì 10 settembre 2020) Alla fine la scelta è ricaduta sull’Austria. Dopo giorni di riflessione Zaniolo ha deciso: si opererà a Innsbruck, dal professor Fink, un luminare nel suo campo. Ore nere, fitte di pensieri hanno diviso il centrocampista della Roma dalla notte in cui il suo ginocchio ha fatto ancora crack, alla scelta di andare all’estero per sottoporsi all’intervento di ricostruzione. Ancora il legamento, quello del ginocchio sinistro, ancora un lungo incubo che Nicolò dovrà affrontare poche settimane dopo aver rivisto la luce. Due infortuni gravi nel giro di un anno, un colpo psicologico che avrebbe steso chiunque, figurarsi un ragazzo di 21 anni che non voleva far altro che tornare in campo. Ha pensato addirittura di smettere, un’idea istintiva, figlia della paura, che ... Leggi su italiasera

