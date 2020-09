Roma, scende dall’autobus e la rapinano: arrestato 21enne del Gambia, si cerca il complice (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, piazza Caballini: è stata derubata ieri intorno alle 15.55 una donna di 24 anni di origini colombiane. Quando è stata rapinata la ragazza era appena scesa dall’autobus: in quel momento le si sono avvicinate 2 persone che le hanno preso la borsa contenente 200€. A seguito delle descrizioni che la donna ha fornito alla Polizia uno dei due malviventi è stato arrestato poco dopo: si tratta di un cittadino del Gambia di 21 anni con prrecedenti. Le indagini per risalire alla secondo uomo sono tuttora in corso. Roma, scende dall’autobus e la rapinano: arrestato 21enne del Gambia, si cerca il complice su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

