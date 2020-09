Roma, Monica Cirinnà si candida a sindaco: 'Pronta alle primarie, il Pd aspetta un big che non arriva' (Di giovedì 10 settembre 2020) Monica Cirinnà scioglie le riserve e si candida a sindaca di Roma . La senatrice del Pd ha infatti annunciato di voler partecipare alle primarie del partito in vista delle elezioni amministrative ... Leggi su leggo

HuffPostItalia : Monica Cirinnà: 'Mi candido a fare la sindaca di Roma. Il Pd aspetta un big che non arriva' - fanpage : Monica Cirinnà si candida a sindaca di Roma #10settembre - ilpost : Monica Cirinnà vuole candidarsi a sindaco di Roma - AntoStel : #techetechete Correggo un mio precedente post di cui mi era sorto il dubbio quando l'ho scritto. Roberto Russo è il… - Francescowriter : Monica Vitti & Fiorella Mannoia. #monicavitti #monicavittilove #roma???? #fiorellamannoia?? @ POP ROCK Cinema & MODA… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Monica

Monica Cirinnà scioglie le riserve e si candida a sindaca di Roma. La senatrice del Pd ha infatti annunciato di voler partecipare alle primarie del partito in vista delle elezioni amministrative della ...De Laurentiis e la moglie sono risultati positivi al Coronavirus: il presidente del Napoli trasferito da Capri a Roma in ambulanza per accertamenti Fino a questo pomeriggio Aurelio De Laurentiis, risu ...