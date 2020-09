Roma, maestra d’asilo si butta dalla finestra: era convinta di aver contratto il Covid (Di giovedì 10 settembre 2020) maestra convinta di avere il Covid si butta dalla finestra Una maestra di 45 anni, madre di un bimbo, ha perso la vita lanciandosi dalla finestra a Roma, nella convinzione di aver contratto il Covid. Stando a quanto riportato dal Messaggero, la donna nell’ultimo periodo continuava a ripetere al marito: “Ho il Coronavirus”. “Era sempre più preoccupata e ha continuato a parlare della malattia. A quel punto siamo andati a fare un tampone, l’ha fatto e continuava ad essere molto in ansia e strana”, ha raccontato l’uomo. Il tragico evento si è verificato nella notte tra l’8 e il 9 settembre: la ... Leggi su tpi

Una donna è morta a Colli Portuensi. La vittima di 45 anni si è lanciata dal quinto piano del suo appartamnento. A quanto scrive Il Messaggero la maestra d’asilo era ossessionata dall’idea di avere co ...Una sola parola lasciata in un biglietto: "Addio". Poi, ieri notte, il volo dal terrazzo e lo schianto. A spiegare le ragioni del gesto dell'insegnante di Roma è il marito: "Si è tolta la vita per pau ...