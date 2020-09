Roma, maestra 45enne si uccide lanciandosi dal balcone: era convinta di avere il Covid (Di giovedì 10 settembre 2020) Dramma nella Capitale, una maestra e mamma si è suicidata poiché temeva di aver contratto il Covid. Non è servito a nulla il tentativo di suo marito di calmarla e nell’attesa del tampone, la donna si è buttata dalla finestra prima di conoscerne l’esito. La donna, 45 anni, era letteralmente ossessionata dalla probabilità di aver contratto il Coronavirus e da qualche giorno aveva paura di essere positiva. Un’ossessione e una paura incontrollabile e incontrollata, raccontata al marito più e più volte, suo compagno di vita che, secondo quanto ha raccontato, ha provato in tutti i modi a tranquillizzarla e farle mantenere il raziocinio. Pare infatti che il marito abbia anche telefonato al medico di famiglia, che ha cercato anch’egli di rassicurarla senza ... Leggi su caffeinamagazine

Terrorizzata dall’idea di avere o poter contrarre il coronavirus, si è lanciata dal quinto piano del suo appartamento, in via dei Colli Portuensi 418. L’ha notata un passante, ieri mattina intorno all ...La donna, maestra di 45 anni, aveva detto al marito che era sicura di aver contratto il Covid-19. A nulla sono valse le rassicurazioni dell'uomo quanto quelle del medico. La crisi per la maestra ...