Roma, Florenzi vicino al Psg (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo il prestito della scorsa stagione al Valencia, Alessandro Florenzi sembra nuovamente destinato a lasciare la Roma. L’ultima pista per il terzino giallorosso, ai ferri corti con la società e con l’allenatore Fonseca, è quella che porta al Psg. I parigini avrebbero chiesto informazioni e sono passate alle trattative avanzate col giocatore e con il club capitolino, e come riporta L’Equipe la fumata bianca sarebbe vicina. Leggi su sportface

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Roma, Florenzi vicino al Paris Saint-Germain Operazione in prestito con diritto di riscatto L'age… - GiuseppeLepera5 : Ma #Florenzi fa veramente così schifo a Fonseca? ?????? #Roma #PSG #calciomercato - IgnazioGenuardi : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Roma, futuro in Francia per Florenzi: accordo col Paris Saint-Germain - edoardo_cardin : RT @CheccoCasano: Il #PSG che prende #Florenzi in prestito, è l'immagine mondiale delle difficoltà del mercato europeo. Tranne rarissime ec… - stirone99 : RT @CheccoCasano: Il #PSG che prende #Florenzi in prestito, è l'immagine mondiale delle difficoltà del mercato europeo. Tranne rarissime ec… -