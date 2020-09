Roma, Florenzi verso il Paris Saint Germain in prestito (Di giovedì 10 settembre 2020) Alessandro Florenzi sempre più lontano dalla Roma: è molto vicino l’accordo per il passaggio in prestito al Paris Saint Germain. Trattativa in chiusura Da quando c’è Paulo Fonseca in panchina, Alessandro Florenzi non è stato più indispensabile nella Roma. Dopo il prestito al Valencia dallo scorso gennaio, adesso il laterale di Vitinia è pronto nuovamente a salutare la Capitale. Come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, su di lui c’è stato un forte interesse del Paris Saint Germain e quest’oggi i contatti si sono fatti sempre più intensi tra le parti. La Roma – d’accordo per una ... Leggi su zon

