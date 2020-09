Roma, Florenzi va al PSG: i dettagli (Di giovedì 10 settembre 2020) Il colpo a sorpresa arriva dalla Francia, ma interessa l’Italia: Alessandro Florenzi passa al PSG. Una trattativa lampo nata da un’intuizione unita alla necessità di operare in quel reparto. Leonardo, vecchia conoscenza del calcio italiano e ds del club parigino, ha così scelto l’esterno della Roma per rinforzare le fasce del Paris Saint Germain. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #ASRoma , #Florenzi va al #PSG : accordo sulla formula, visite nel weekend - erMolazza82 : @augustociardi75 Florenzi in questa Roma ci potrebbe stare a mani basse... un giorno ci racconterete cosa è realmen… - Falso_Nueve_IT : #PSG su Alessandro #Florenzi. Trattativa che ha subito un'accellerata improvvisa nelle ultime ore. Già questa sera… - ValerioMoggia : Ogni volta che si parla di #Florenzi, penso a che squadra pazzesca fosse la Primavera della Roma 2010-11. - CMercato24H24 : Tutto fatto per il trasferimento di Alessandro #Florenzi al #ParisSaintGermain. Il terzino saluta la #Roma in prest… -