Roma. Armato di pistola entra nel supermercato e porta via l’incasso: è caccia al ladro (Di giovedì 10 settembre 2020) Ha fatto irruzione nel supermercato Carrefour con il volto travisato e Armato di pistola. Ha prima minacciato il ragazzo delle consegne e poi si è diretto verso le casse: qui ha intimato alla cassiera di aprire. Il malvivente italiano si è poi dato alla fuga con l’incasso che è da quantificare. E’ successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18:39, presso il supermercato Carrefour in via Cesare Baronio a Roma. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Appio. Roma. Armato di pistola entra nel supermercato e porta via l’incasso: è caccia al ladro su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma. Armato di pistola entra nel supermercato e porta via l’incasso: è caccia al ladro - 3omAleom : Abebe Bikila, che vinse scalzo la maratona olimpica 60 anni fa - AdornatoAntonio : RT @romatoday: roma #AppioLatino, armato di pistola minaccia i presenti e rapina supermercato - romatoday : roma #AppioLatino, armato di pistola minaccia i presenti e rapina supermercato - Pasqual27977769 : @Valerio67313912 @MirianaMirio È qua che ti sbagli se uno parla perché sa no per sentito dire o perché sente Biafor… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Armato Roma. Armato di pistola entra nel supermercato e porta via l’incasso: è caccia al ladro Il Corriere della Città Tuttosport - Izzo piace al Napoli, ma Cairo spara alto e nessuno si avvicina a quella cifra

Armando Izzo tra mercato e permanenza. Tuttosport fa il punto sulla situazione del difensore del Torino: tra l'infortunio di Vojvoda e le condizioni di Singo, potrebbe giocare da titolare il 19, all'e ...

Abebe Bikila 60 anni fa, il maratoneta scalzo che stupì il mondo a Roma (e Tokyo)

A Roma, sessant’anni fa, un uomo solo al comando corre verso l’Arco di Costantino. Indossa la maglia verde numero 11, è magrissimo e scalzo: le scarpe dell’Adidas gli stanno strette, non ci sono altri ...

Armando Izzo tra mercato e permanenza. Tuttosport fa il punto sulla situazione del difensore del Torino: tra l'infortunio di Vojvoda e le condizioni di Singo, potrebbe giocare da titolare il 19, all'e ...A Roma, sessant’anni fa, un uomo solo al comando corre verso l’Arco di Costantino. Indossa la maglia verde numero 11, è magrissimo e scalzo: le scarpe dell’Adidas gli stanno strette, non ci sono altri ...